TBG vê momento ímpar para o mercado de gás e aguarda definição sobre hub de biometano

O diretor-presidente da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), Jorge Hijjar, disse que a empresa continua aguardando a análise da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o projeto da companhia para a criação de hub de biometano. A proposta, disse, vem na esteira de um "momento ímpar" do país de maturar o mercado de gás.

Hijjar afirmou que vê o cenário atual com otimismo, apesar da necessidade de ajustes na regulação e de celeridade em relação à revisão tarifária. "É um momento de efervescência regulatória e de mercado, com novos agentes e projetos disputando espaço", destacou, em painel do Rio Pipeline & Logistics 2025, evento do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás Natural (IBP), no Rio de Janeiro.

Dentre os projetos, está a intenção da empresa de criar centrais de injeção do biometano. A empresa avalia criar de dois a três pontos de injeção no curto prazo, cada um com capacidade inicial de 200 mil metros cúbicos por dia. Eles funcionarão como estações de recebimento que darão escala a pequenos produtores que hoje esbarram no alto custo de interconexão.