Vale atualiza projeções para 2025 e estima capex total entre US$ 5,4 bi e US$ 5,7 bi

A Vale atualizou nesta quarta-feira, 10, suas projeções de investimentos de capital por tipo e por negócio em 2025, refletindo as iniciativas de otimização do portfólio de projetos da mineradora. O capex total caiu de US$ 5,9 bilhões para uma faixa entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões.

O investimento total para crescimento foi reduzido de US$ 1,6 bilhão para US$ 1,5 bilhão; o investimento de manutenção caiu de US$ 4,3 bilhões para US$ 4,1 bilhões.

Nos investimentos de capital por negócio, os gastos com soluções de minério de ferro foram mantidos em US$ 3,9 bilhões.