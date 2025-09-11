Bolsas de Nova York fecham em alta e com renovação de recordes com expectativa de alívio do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta em dia de novas máximas recordes nos três principais índices após dados divulgados nesta quinta-feira, 11, manterem a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A aceleração do índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em agosto acabou ofuscada pelo aumento acentuado nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA.

O Índice Dow Jones fechou em alta de 1,36%, atingindo 46.108,00 pontos; o S&P 500 avançou 0,85%, chegando a 6.587,47 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,72%, aos 22.043,07 pontos. Todas os três registraram altas recordes durante todo o dia e no fechamento.

Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA saltaram 27 mil na semana até 6 de setembro, a 263 mil, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 231 mil solicitações. Já o CPI subiu 0,4% em agosto ante julho, acima dos 0,3% esperados, e 2,9% no confronto anual, em linha com o previsto.