Christine Lagarde afirma que decisão do BCE de manter juros foi unânime

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 11, que a decisão de mais cedo, da instituição deixar os juros da zona do euro inalterados, foi unânime entre os dirigentes da autoridade monetária. Em coletiva de imprensa, Lagarde avaliou que a política monetária segue em uma "boa posição" e que a inflação "está onde" o BCE deseja.

Segundo ela, "desvios mínimos" em relação à meta de inflação oficial de 2% não "necessariamente justificarão" ajustes de política. Em agosto, a taxa anual de inflação da zona do euro ficou em 2,1%.

Lagarde disse ainda que os indicadores de inflação subjacentes têm sido consistentes com a meta de 2% e que o núcleo da inflação deverá desacelerar em meio à tendência de valorização do euro e também pela menor pressão dos custos de mão de obra.