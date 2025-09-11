Conab diz que 12ª e última previsão para safra 2024/25 é de recorde de 350,21 mi/t

"O resultado histórico reflete o aumento da área semeada combinado com a melhora da produtividade média nacional das lavouras", disse a estatal.

Diante de condições climáticas favoráveis na maioria das regiões produtoras em comparação com 2023/24, o desempenho médio nacional das lavouras no atual ciclo atingiu 3.621 kg/ha, o maior já registrado pela Companhia. Na safra 2024/25, a maior produtividade foi em Goiás, com 4.183 kg/ha, e a menor no Rio Grande do Sul, com 2.342 kg/ha, onde as regiões produtoras passaram por altas temperaturas e irregularidades nas precipitações a partir de dezembro até o fim de fevereiro.

A Conab também aponta para uma produtividade recorde na média nacional nas lavouras de milho, considerando as três safras do grão, estimada em 6.391 quilos por hectare no atual ciclo. Com isso, é esperada uma produção total de 139,70 milhões de toneladas na safra 2024/25, aumento de 20,9% em relação a 2023/24 e a maior colheita do produto já registrada pela estatal. Na primeira safra, a produção foi estimada em 24,94 milhões de toneladas, crescimento de 8,6% sobre a safra anterior (22,96 milhões de t). Na segunda safra, com 97% da área colhida e 3% em maturação, estima-se um crescimento de 24,4% na produção, prevista em 112,03 milhões de toneladas, aumento 24,4% ante 90,06 milhões de t em 2023/24 e, para a terceira safra, com as lavouras em desenvolvimento, espera-se uma produção de 2,73 milhões de toneladas, aumento de 8,5% ante e,51 milhões de t na temporada anterior.

Também é esperado um recorde para o algodão, com a produção da pluma sendo estimada em 4,06 milhões de toneladas. O resultado representa uma alta de 9,7% sobre a safra anterior (3,70 milhões de t) e é sustentado pelo aumento de 7,3% na área semeada e pelas condições climáticas favoráveis. No fim de agosto, já estava colhida 72,8% da área e 27,2% encontrava-se em maturação.

Para o arroz, cuja colheita já foi encerrada, a produção alcançou 12,76 milhões de toneladas, crescimento expressivo de 20,6% sobre 2023/24 (10,58 milhões de t) e a 4ª maior já registrada, atrás apenas dos volumes obtidos nas temporadas de 2010/2011, de 2004/2005 e de 2003/2004. O aumento reflete a expansão de 9,8% na área semeada e as condições climáticas favoráveis, especialmente no Rio Grande do Sul, principal estado produtor.

No caso do feijão, a estimativa da Conab traz uma produção próxima a 3,07 milhões de toneladas, somando-se as três safras do grão, o que garante o abastecimento interno do País. O desempenho é 3,9% inferior ao ciclo anterior (3,20 milhões de t).