Consumidores pagarão R$ 103,6 bi na tarifa com ineficiências e subsídios, diz Abrace Energia

Enquanto a CDE deve representar neste ano custo de R$ 44,4 bilhões, os gastos "ocultos" somam R$ 59,2 bilhões, de acordo com o balanço. Pesa nesta conta também os tributos pagos sobre as ineficiências. Para a Abrace Energia, a elevada quantidade de subsídios também cria uma espécie de círculo vicioso. "Quanto mais eles sobem, mais o consumidor paga em tributos, já que os impostos incidem, proporcionalmente, sobre esses subsídios", diz o levantamento.

O governo federal, na atual gestão, diz que está buscando diminuir o valor da energia elétrica para os consumidores e, internamente, há argumentações de áreas técnicas, na equipe econômica especialmente, que apontam para diferentes subsídios que deveriam ser extinguidos. Até o momento, contudo, o Executivo não conseguiu emplacar junto ao Congresso uma reforma do setor elétrico enxugando custos.

Uma medida provisória (MP) foi enviada ao Congresso para limitar o crescimento da CDE. O texto está em negociação e perderá a validade no início de novembro, se não for aprovado. Para Paulo Pedrosa, presidente da Abrace Energia, a vantagem competitiva do Brasil, com a sua matriz renovável, está sob risco.

"O Trump presidente dos EUA virou o jogo, favorecendo a energia barata nos Estados Unidos, com shale gas gás natural não convencional. Nesse novo jogo, o Brasil pode ser um vencedor, porque aqui a nossa energia limpa pode ser barata. Então deveríamos ter uma estratégia de desenvolvimento no país, usando a energia limpa e barata para produzir produtos verdes", declarou Pedrosa.

A entidade representante de grandes consumidores e consumidores livres defende a interrupção da contratação de novas ineficiências, como de usinas caras; descontratar ineficiências que não tenham gerado direitos adquiridos, ou seja, sem risco de judicialização; rever contratos que ainda não foram executados ou que não atendem às necessidades reais do sistema, dentre outras propostas.