Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5,40 com indicadores dos EUA

Operadores mencionam que pesquisa Datafolha divulgada à tarde com melhora na aprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também pode ter limitado o fôlego da moeda brasileira. Parte relevante dos investidores opera de olho na tese de que uma vitória da oposição no pleito de 2026 representaria uma guinada na política econômica em direção a maioria austeridade fiscal, o que poderia se traduzir em redução dos prêmios de risco e apreciação do real.

Após rodar entre R$ 5,38 e R$ 5,39 nas últimas horas de sessão, o dólar à vista terminou em queda de 0,27%, a R$ 5,3922 - menor valor de fechamento desde 12 de agosto. O real, que tem o melhor desempenho entre divisas latino-americanas no ano, hoje se apreciou bem menos que pares como o pesos mexicano, chileno e colombiano.

O superintendente da Mesa de Derivativos do BS2, Ricardo Chiumento, afirma que o mercado parece com receio de romper definitivamente o suporte de R$ 5,40, o que leva automaticamente a ajustes quando o dólar esboça uma queda mais acentuada.

"Tem certa influência da decisão do Supremo no dólar por conta do medo de retaliação dos EUA. Se não houvesse essa tensão, o dólar estaria facilmente abaixo de R$ 5,35", diz Chiumento. "O real está claramente surfando hoje a onda do mercado externo, com essa expectativa de corte de juros nos EUA".

Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - rondava os 97,500 pontos no fim do dia, com queda de pouco mais de 0,25%, após mínima aos 97,473 pontos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em agosto ante julho, ligeiramente acima da mediana de Projeções Broadcast, de 0,3%. Na comparação anual, houve alta de 2,9%, em linha com as estimativas.