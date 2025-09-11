Fazenda diminui projeção para o IPCA de 2025, de 4,9% para 4,8%

O Ministério da Fazenda diminuiu a sua projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025, de 4,9% para 4,8% - ainda acima do teto da meta, de 4,5%. A estimativa para 2026 se manteve em 3,6%, abaixo do limite superior do alvo, que também é de 4,5%.

As informações foram divulgadas no Boletim Macrofiscal, publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta quinta-feira, 11.

A SPE disse que a perspectiva de menor inflação no corrente ano "reflete efeitos defasados do real mais apreciado; a menor inflação no atacado agropecuário e industrial; e o excesso de oferta de bens em escala mundial como reflexo do aumento nas tarifas comerciais". Essa estimativa também considera a adoção da bandeira amarela para as tarifas de energia elétrica em dezembro.