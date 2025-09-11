Fazenda vê impacto de -0,2 pp no PIB com tarifas, reduzido a -0,1 pp com Plano Brasil Soberano

O Ministério da Fazenda estima que as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros têm o potencial de retirar 0,2 ponto porcentual do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País, no acumulado de agosto de 2025 a dezembro de 2026. A resposta desenhada pelo governo, batizada "Plano Brasil Soberano", pode reduzir o impacto pela metade, a 0,1 ponto, segundo a pasta.

"Esses impactos tendem a ser ainda menores se levados em consideração medidas como o diferimento de tributos, as compras públicas e as exigências de manutenção de empregos", diz a Secretaria de Política Econômica (SPE) da Fazenda, em um trecho do Boletim Macrofiscal publicado nesta quinta-feira, 11. "O Plano Brasil Soberano permite mitigar em grande parcela o impacto negativo das tarifas na economia brasileira."

As estimativas não incorporam choques de confiança, aumento da volatilidade financeira ou deterioração das condições de crédito, informou a SPE. Além disso, consideram a aplicação de tarifas de 50% para 40% das exportações brasileiras aos EUA, comparando esse cenário com a aplicação de tarifas de 10%, além daquelas da Seção 232.