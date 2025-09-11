Fazenda vê vetores positivos para a atividade em 2025, com precatórios e crédito consignado

Apesar de ter revisado para baixo a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 (de 2,5% para 2,3%), a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda disse que há também vetores positivos para atividade, "que podem mitigar desaceleração mais acentuada no ritmo de crescimento".

Segundo a Pasta, o pagamento de precatórios a partir de julho e o aumento no ritmo de concessões de crédito consignado ao setor privado nos últimos meses "devem ajudar a contrabalancear o impacto do aumento do endividamento das famílias no consumo".

Para reduzir o impacto das tarifas impostas pelos EUA às exportações brasileiras, a Fazenda destacou a oferta de linhas de crédito com subvenção para capital de giro, abertura de novos mercados e para investimentos em inovação e bens de capital, "com condições mais favoráveis e garantias de fundos garantidores a empresas de menor porte".