Ibovespa renova máxima histórica intraday com aposta de juro menor nos EUA

O CPI veio forte como o esperado e os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos vieram altos, o que sugere mercado de trabalho frágil", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Segundo ele, essa indicação fortalece a ideia de corte de juros pelo Fed.

Os mercados refletem o ambiente macroeconômico, segundo afirma Bruna Centeno, economista na Blue3 Investimentos. Conforme ela, ainda que os dados recentes tenham vindo com resultados divergentes nos EUA, a leitura é positiva quanto a perspectivas de quedas de juros nos EUA. "Os mercados estão se preparando para a Super Quarta reunião do Fed e Copom", afirma, ao referir-se ao CPI e ao aumento nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA.

O CPI dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto, ante previsão de 0,2%, indo a 2,9% no acumulado de 12 meses. Já o número de pedidos de auxílio-desemprego no país subiu 27 mil na semana até 6 de setembro, a 263 mil. O resultado veio acima da previsão de analistas, de 231 mil solicitações.

Para Rafael Perez, economista da Suno Research, embora a inflação siga acima da meta do Federal Reserve, os números de hoje não devem alterar o plano de voo da autoridade monetária. O foco permanece nos sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, reforçados nesta semana pela revisão para baixo de mais de 900 mil vagas pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), indicando uma desaceleração maior do que a esperada.

"Não houve grandes surpresas. O mercado de trabalho norte-americano está arrefecendo, a inflação segue alta, mas não é um spike, uma explosão. As tarifas devem acelerar a inflação, mas no longo prazo deve haver desaceleração", avalia Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, completando que desta forma prossegue a ideia de três cortes de juros nos EUA em 2025.

"Puxa fluxo no mundo como um todo, o Ibovespa tem bom desempenho em dia de fechamento da curva, o que estimula ações mais sensíveis a juros na B3, além de bancos, principalmente", afirma Moreira.