Ibovespa vai a 144 mil na sessão e renova também pico de encerramento, a 143 mil

Após uma sequência de três altas, o dia foi de correção para o petróleo, em baixa de 2% no fechamento de Nova York (WTI) e de 1,65% em Londres (Brent), o que fez com que Petrobras (ON -1,05%, PN -0,38%) se descolasse do ajuste positivo para as ações de primeira linha, com destaque para Vale (ON +0,78%) e, entre os maiores bancos, para Santander (Unit +1,08). O dia foi positivo também em nomes como Itaú (PN +0,18%), Banco do Brasil (ON +0,77%) e Bradesco (ON +1,04%, PN +0,95%), apesar de o segmento de bancos, como um todo, ter perdido força rumo ao fechamento, em especial Itaú, a ação de maior peso do setor.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Magazine Luiza (+8,11%), Vivara (+4,99%) e Cyrela (+4,91%). No campo oposto, Pão de Açúcar (-5,39%), Caixa Seguridade (-2,46%) e Totvs (-1,40%).

Nos Estados Unidos, dois destaques na agenda desta quinta-feira. "Os pedidos de seguro-desemprego ficaram acima do esperado e o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% de julho para agosto, um pouco mais do que a previsão do mercado (0,3%) - porém, o chamado núcleo do CPI, que mostra a inflação com mais precisão (ao expurgar itens considerados voláteis), veio dentro do esperado", aponta Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors.

Ela acrescenta que as leituras do dia, sobre o emprego e também a inflação ao consumidor, "reforçam a ideia de que o banco central dos EUA pode reduzir os juros na reunião da próxima quarta-feira".

"A Bolsa já abriu em leve alta com humor mais favorável sobre ativos brasileiros por conta da expectativa de cortes de juros em breve, com dados de inflação que têm apontado nessa direção, já em setembro, na semana que vem com o Fed", diz Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, acrescentando que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa a operar como um pano de fundo, sem tanto efeito sobre os preços dos ativos, com os dados econômicos voltando a assumir mais proeminência.

"Houve certa euforia global hoje, especialmente com os dados de inflação, sem sinais amarelos quando comparados a outras leituras anteriores, o que reforça a expectativa por juros mais baixos a partir dos Estados Unidos, com alcance também para os juros praticados em outros países como o Brasil", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.