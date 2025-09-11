Ministro diz acreditar que tarifas dos EUA para carnes, frutas e café serão próximas a cair

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou que a Casa Branca recuou na quarta-feira, 10, quanto à tarifa de 10% imposta à celulose brasileira, e disse acreditar que as taxas impostas pelos Estados Unidos para carnes, frutas e café serão as próximas a cair. "Os americanos não aguentam pagar o preço que eles estão pagando. E eles só estão pagando um preço mais caro por conta de tarifas. Volto a dizer aqui, o Brasil fornece os melhores produtos com os preços mais baratos e o americano estava pagando um preço muito bom, mas o tarifaço encareceu esses produtos lá e eles continuam comprando", disse.

Na sequência, Teixeira associou as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e disse esperar que a "racionalidade econômica" retorne depois do fim das sessões na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para ocorrer na sexta-feira, 12.

Teixeira também afirmou que o voto do ministro Luiz Fux proferido na quarta-feira foi importante para mostrar que o julgamento é imparcial e justo.