Nestlé expande programa de agricultura regenerativa no Brasil para 3,8 mil fazendas

A Nestlé anunciou nesta quinta-feira, 11, em nota, a expansão do programa Nescafé Plan no Brasil, ligado à agricultura regenerativa. Presente desde 2011 sob a iniciativa "Cultivado com Respeito", o plano triplicou o número de fazendas participantes nos últimos três anos, somando, agora, 3.800 em operação nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

Segundo o comunicado da companhia suíça, o crescimento faz parte de um esforço global com investimento de 1 bilhão de francos suíços (o equivalente a R$ 6,8 bilhões), destinado até 2030, que visa promover a cafeicultura regenerativa, focando em práticas agrícolas que conservem recursos naturais.

"Esse avanço reforça a relevância do Brasil como origem para o café da Nestlé em todo o mundo", cita, na nota, o gerente de agricultura para cafés da Nestlé, Rodolfo Clímaco.