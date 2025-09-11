Opep: produção de combustíveis do Brasil alcança recorde em julho, impulsionada por petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que a produção total de combustíveis líquidos do Brasil cresceu 70 mil barris por dia (bpd) em julho, a 4,8 milhões de bpd, estabelecendo novo nível recorde para o país, segundo relatório mensal divulgado hoje. Somente a produção brasileira total de petróleo subiu 199 mil bpd em julho, a 4 milhões de bpd.

Apesar disso, a Opep manteve a expectativa para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil neste ano e no próximo. Em 2025, o cartel prevê crescimento de cerca de 230 mil bpd, a uma média de 4,4 milhões de bpd. Para 2026, a Opep ainda projeta aumento na oferta de 160 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd.

O Brasil continua como um dos quatro países de fora da Opep que mais deverão impulsionar o avanço da oferta global de combustíveis líquidos em 2025 e em 2026, lista que inclui EUA, Canadá e Argentina.