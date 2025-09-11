Quatro das 8 atividades do varejo sobem em julho ante junho, revela IBGE

Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 1,0%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 3,1%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve queda de 0,6%.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 1,8%, enquanto Material de construção subiu 0,4%.

Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada. No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal.

O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente.

Comparação com julho de 2024

De acordo com a pesquisa do IBGE, seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em julho ante julho de 2024.