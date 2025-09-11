Safra agrícola somou R$ 783,2 bi em valor de produção em 2024; queda é de 3,9% ante 2023

"Mesmo com um aumento de 0,7% na área colhida, que alcançou 78,7 milhões de hectares, os problemas climáticos afetaram os principais cultivos de verão, em importantes regiões produtoras do País, reduzindo o rendimento médio das principais culturas que compõem o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas. Associada à queda no volume colhido, também houve retração nos preços das principais commodities agrícolas no mercado internacional, contribuindo para que o valor gerado com os produtos desse grupo diminuísse pelo segundo ano seguido, totalizando R$ 431,2 bilhões, com redução de 17,9%", justificou o instituto.

Considerando todas as culturas levantadas na Produção Agrícola Municipal 2024, a área plantada totalizou 97,3 milhões de hectares, uma ampliação de 1,2% em relação à registrada no ano anterior, 1,1 milhão de hectares a mais.

"Dentre os produtos que vêm ganhando mais espaço no campo, a soja se destaca com o acréscimo de mais 1,8 milhão de hectares da área cultivada, avançando em um caminho de plena expansão, seguida pelo algodão, com aumento de 280,8 mil hectares. Por outro lado, houve uma queda de 4,9% na área cultivada com milho, retraindo em 8,2% na 1ª safra, que vem ao longo dos últimos anos perdendo espaço principalmente para a soja, que se mostra mais rentável e de menor risco ao produtor", apontou o IBGE.

A soja manteve a liderança em termos de valor gerado: a produção de 144,5 milhões de toneladas, um recuo de 5,0% ante o ano anterior, levou a R$ 260,2 bilhões em valor de produção, queda de 25,4% na comparação com 2023.

A produção de cana-de-açúcar somou 759,7 milhões de toneladas, queda de 2,9% ante 2023, gerando R$ 105,0 bilhões em valor bruto, um acréscimo de 3,0% frente ao ano anterior.

A produção de milho alcançou 115,0 milhões de toneladas em 2024, 12,9% menos que a de 2023, somando R$ 88,2 bilhões em valor bruto, um decréscimo de 13,5% ante o ano anterior.