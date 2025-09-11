Secretário de Comércio diz que EUA devem fechar novos acordos comerciais com Suíça e Taiwan

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 11, que o país deve fechar novos acordos comerciais com a Suíça e com Taiwan. "As tarifas estão no rendendo US$ 40 bilhões por mês e ajudando a reduzir nosso déficit", acrescentou Lutnick em entrevista à CNBC. Ele não deu detalhes sobre os entendimentos, no entanto.

Lutnick ainda pontuou que um acordo com a Coreia do Sul ainda não foi assinado, e que a documentação "segue pendente".

Ainda apontou que o presidente dos EUA, Donald Trump, "fará acordos com nações para trabalhadores. Ele obterá vistos de treinamento de curto prazo" no país.