Secretário dos EUA diz estar confiante de que Suprema Corte ficará ao lado do país sobre tarifa

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, declarou estar "confiante" de que a Suprema Corte norte-americana ficará "ao lado dos EUA" em relação às tarifas. Os juízes decidirão se o presidente dos EUA, Donald Trump, tem o poder de impor sobretaxas abrangentes sob a lei federal.

"Se as tarifas ficarem acima de 10%, consumidores e empresas dividirão o custo", acrescentou Lutnick em entrevista à CNBC.

Especificamente sobre a China, ele afirmou: "O governo da China está absorvendo a maior parte de sua tarifa. A China está pagando uma tarifa média de 52%."