Varejo está 9% acima do pré-pandemia, mostra IBGE

O volume de vendas do varejo chegou a julho em patamar 9% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 3,3% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 40,5% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 11,8% acima; veículos, 6,7% acima; combustíveis e lubrificantes, 6,5% acima; e material de construção, 5,5% acima.