Vendas do varejo caem 0,3% em julho ante junho, revela IBGE

Em julho de 2025, o volume de vendas do comércio varejista recuou 0,3%, frente a junho, na série com ajuste sazonal, acumulando o quarto resultado negativo seguido. Na comparação com julho de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,0% - a quarta alta consecutiva. No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,7%. O acumulado em 12 meses foi de 2,5%.

As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda de 0,3% em julho ante junho veio em linha com a mediana das estimativas colhidas Projeções Broadcast, com intervalo entre retração de 0,8% e alta de 0,5%.