Alta na produção de SP tem maior impacto positivo sobre indústria nacional em julho

O crescimento na produção da indústria de São Paulo em julho exerceu a maior influência positiva sobre a média global da indústria nacional no período. Após acumular uma perda de 3,1% em três meses seguidos de recuos, a produção industrial paulista teve expansão de 0,9% em julho ante junho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A indústria de São Paulo operava em julho em patamar 0,4% abaixo do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

"A indústria paulista vinha de três meses de resultados negativos, acumulando perda de 3,1% de abril a junho. Em julho, observamos que o setor de alimentos, derivados do petróleo e veículos automotores influenciaram positivamente", apontou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial.