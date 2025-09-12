Boeing é alvo de multa de US$ 3,1 mi nos EUA por violação em porta

A FAA também disse que a Boeing apresentou duas aeronaves que não estavam em condições de voo e não seguiu o sistema de qualidade da FAA.

Além do rompimento da porta em um voo da Alaska Airlines no ano passado, a Boeing interferiu na independência dos oficiais de segurança, segundo a FAA.

Um funcionário da Boeing pressionou um membro da unidade de autorização da FAA para aprovar um avião 737-Max para que a empresa pudesse cumprir seu cronograma de entrega, mesmo após o representante ter atestado que o avião não estava em conformidade com os padrões, constatou a FAA.

A Boeing tem 30 dias após receber as cartas de penalidade para responder à FAA.

A FAA recusou-se a fornecer cópias das cartas detalhando as penalidades propostas para a Boeing.

As ações da Boeing cediam 1,52% às 16h06 (de Brasília) na Bolsa de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires