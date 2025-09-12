Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após recordes em NY

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanço de 0,68% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.864,90 pontos.

Destoando na região asiática, os mercados chineses tiveram perdas modestas, de 0,12% do Xangai Composto, a 3.870,60 pontos, e de 0,25% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.462,49 pontos.

Ontem (11), as bolsas de Nova York subiram a patamares inéditos de forma generalizada após dados de inflação e do mercado de trabalho dos EUA chancelarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortará juros não apenas na reunião de política monetária do próximo dia 17, como também em outubro e dezembro, para impulsionar a economia.

