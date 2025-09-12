Bolsas de NY fecham sem direção única e com ganhos na semana de olho em corte de juro pelo Fed

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 12, mas acumularam ganhos na semana com expectativas reforçadas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos já na reunião da próxima semana. Nasdaq manteve o rali da véspera e voltou a renovar recorde histórico de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,59%, aos 45.834,22 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,05% aos 6.584,29 pontos e o Nasdaq encerrou o pregão em alta de 0,44%, aos 22.141,10 pontos - em novo recorde de fechamento. Na semana, os índices acumularam altas de 0,95%, 1,59% e 2,03%, respectivamente.

É incomum o Fed reduzir juros com a bolsa em máximas históricas, cenário visto apenas em 2019, ressalta a Capital Economics. Para a consultoria, a resiliência da economia dos EUA e o impulso das ações ligadas à inteligência artificial (IA) devem sustentar o dólar nos próximos meses, apesar das apostas em cortes mais profundos de juros pelos investidores.