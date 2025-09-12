China: novos empréstimos se recuperam em agosto, mas ficam bem abaixo do esperado

Os novos empréstimos de bancos da China se recuperaram em agosto, mas ficaram abaixo do esperado, sinalizando que a demanda por crédito na segunda maior economia do mundo segue fraca.

Dados publicados nesta sexta-feira, 12, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 590 bilhões de yuans (cerca de US$ 83 bilhões) no mês passado, depois de sofrerem uma contração de 50 bilhões de yuans em julho.

O resultado de agosto, porém, ficou bem aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 800 bilhões de yuans em novos empréstimos.