Gol oferece recorde de voos para temporada de verão, com expansão de 15% ante 2024

A Gol irá oferecer 65 mil voos para atender a demanda da alta temporada de verão, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Serão aproximadamente 12 milhões de assentos, somando voos nacionais e internacionais - alta de 15% em relação a igual período de 2024.
"Nossa malha aérea de alta temporada de verão, a maior da história, reflete o compromisso da companhia em atender à crescente demanda por viagens", afirma o vice-presidente comercial da Gol, Mateus Pongeluppi.
No mercado doméstico, serão 60 mil voos e 11 milhões de assentos distribuídos em todas as regiões do País. Frente ao verão 2024/2025, a expansão é de 13%. A companhia atingirá, na próxima estação, capacidade recorde, chegando a 14 bilhões de assentos-quilômetro (ASK).
Internacionalmente, também será a maior alta temporada da companhia da história. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, serão mais de 4.700 voos e 900 mil assentos disponibilizados, acréscimo de 10% frente à oferta do verão de 2024/2025.
O avanço reflete o incremento dos voos em rotas já em operação, como para a Argentina e a Flórida (Estados Unidos). Inclui também a chegada de novas rotas sazonais, como as do Rio de Janeiro para Mendoza (MDZ) e Assunção (ASU), ambas com início em janeiro, e de São Paulo (GRU) e Buenos Aires (AEP) a Punta del Este (PDP), a ser operada desde o fim de dezembro.
Os voos da Gol são operados com aeronaves Boeing 737, com capacidade para 176 passageiros, na configuração internacional. Já nos voos domésticos, são disponibilizados até 186 assentos.
