Gol oferece recorde de voos para temporada de verão, com expansão de 15% ante 2024

A Gol irá oferecer 65 mil voos para atender a demanda da alta temporada de verão, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Serão aproximadamente 12 milhões de assentos, somando voos nacionais e internacionais - alta de 15% em relação a igual período de 2024.

"Nossa malha aérea de alta temporada de verão, a maior da história, reflete o compromisso da companhia em atender à crescente demanda por viagens", afirma o vice-presidente comercial da Gol, Mateus Pongeluppi.

No mercado doméstico, serão 60 mil voos e 11 milhões de assentos distribuídos em todas as regiões do País. Frente ao verão 2024/2025, a expansão é de 13%. A companhia atingirá, na próxima estação, capacidade recorde, chegando a 14 bilhões de assentos-quilômetro (ASK).