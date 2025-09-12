Holding de restaurantes Riku Dining entra com um pedido de IPO no Nasdaq

A holding de restaurantes Riku Dining entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nesta sexta-feira, 12, nos EUA. A empresa planeja oferecer 2,25 milhões de ações a um preço não divulgado e negociar no Nasdaq sob o símbolo RIKU.

A Riku é uma holding de restaurantes temáticos japoneses no Canadá e em Hong Kong. As cadeias incluem Ajisen Ramen no Canadá, e Yakiniku Kakura, Yakiniku 801 e Ufufu Café em Hong Kong.

A Riku pretende expandir sua presença através da abertura de novos restaurantes na Ásia e na América do Norte.