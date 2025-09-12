IBGE: transporte de passageiros cai 2,1% em julho, mas mantém nível 9,6% acima do pré-pandemia

O transporte de passageiros recuou 2,1% em julho ante junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o segmento opera 9,6% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O transporte de passageiros ainda opera 15,7% aquém do pico, alcançado em fevereiro de 2014.

Já o transporte de cargas teve alta de 1% em julho ante junho. O segmento opera 37,5% acima do pré-pandemia. O transporte de cargas funciona em patamar 4,8% abaixo do recorde, alcançado em julho de 2023.

As séries históricas do transporte de cargas e passageiros têm início em janeiro de 2011, com resultados apenas para o agregado do Brasil, sem dados regionais.