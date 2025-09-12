Itaipu inicia montagem da usina solar flutuante de 1 MWp

O primeiro conjunto de 132 painéis fotovoltaicos no reservatório da Itaipu Binacional começou a ser instalado nesta semana, conforme calendário antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A expectativa é começar a gerar energia ainda este ano, a partir da planta solar flutuante experimental, de capacidade de 1 megawatt-pico. (MWp).

A previsão é que esta etapa de montagem dos dez conjuntos de placas solares, totalizando 1.584 módulos, se estenda até o fim do mês. A usina projeta a operação em capacidade plena ainda este ano. Toda a energia produzida será destinada para o consumo interno da própria Itaipu, mas seria suficiente para abastecer cerca de 650 casas.

A usina solar está sendo implantada por um consórcio binacional formado pelas empresas Sunlution (Brasil) e Luxacril (Paraguai), vencedor do edital promovido por Itaipu com proposta de US$ 854,5 mil.