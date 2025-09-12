Piscicultura paulista pode perder R$ 75 milhões com tarifaço dos EUA, diz associação

A piscicultura do Estado de São Paulo pode registrar uma queda de R$ 75 milhões na receita com exportações até o fim do ano em virtude da nova tarifa de 50% que os Estados Unidos aplicaram à entrada da tilápia brasileira no país.

Conforme nota da Associação dos Piscicultores em Águas Paulistas e da União (Peixe SP), em 2024 o Brasil exportou R$ 200 milhões em tilápia para o mercado norte-americano, sendo São Paulo responsável por 35% das vendas. De acordo com a secretária executiva da Peixe SP, Marilsa Patrício, 60% dessas vendas ocorrem no segundo semestre, "aumentando a urgência do problema", diz, na nota.

Para mitigar os danos, a Peixe SP informa ainda que segue atuando em diversas frentes. "A associação pressiona por um diálogo político mais direto com os EUA e apoia a qualificação das indústrias locais para acessar o programa ProAtivo, que oferece a liberação de créditos acumulados de ICMS, e o Desenvolve SP, que fornece crédito específico para empresas afetadas pelas tarifas", relata. "Além disso, a portaria interministerial 12 busca fornecer recursos e apoio aos produtores afetados."