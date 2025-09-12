Rússia: BC corta juros em 100 pontos-base, a 17%, mas alerta que manterá condições restritivas

O Banco Central da Rússia cortou sua taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 17% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 12. Contudo, o BC russo ressaltou que manterá as condições monetárias restritivas pelo tempo que for necessário para garantir o retorno da inflação à meta em 2026.

Este é o terceiro corte de juros consecutivo desde que o BC da Rússia retomou a flexibilização monetária em junho. No mês passado, um dirigente da instituição, Andrei Gangan, alertou que o banco central poderia optar por deixar os juros inalterados em setembro, diante de preocupações com o processo de desinflação.

Em nota, o BC da Rússia apontou que houve leve desaceleração no núcleo da inflação, mas aceleração nos preços médios entre julho e agosto, na comparação com o segundo trimestre. "As medidas subjacentes de inflação não mudaram significativamente e continuam acima de 4% em termos anualizados", observou.