S&P eleva rating da Espanha para 'A+' por melhora em posição externa; perspectiva é estável

A S&P Global Ratings elevou suas classificações de crédito soberano em moedas estrangeira e local de longo prazo para a Espanha de "A" para "A+". A perspectiva é estável.

O upgrade reflete, segundo a S&P, o fortalecimento da posição financeira externa espanhola, liderada pelo setor privado, à medida que altas taxas de poupança e sucesso nas exportações beneficiaram a resiliência econômica do país.

A melhora do rating também reflete as sólidas perspectivas de crescimento, apoiadas pelo resiliente setor externo e um mercado de trabalho dinâmico, pontua a agência de classificação de risco. "A Espanha tem apresentado desempenho acima da média europeia, graças as diversificadas exportações de serviços, crescimento populacional e atividade de investimento".