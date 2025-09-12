Taxas futuras de juros sobem, seguindo exterior e cautela com possíveis sanções dos EUA

No cenário político, a esperada condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e dois levantamentos que mostraram melhora na avaliação do governo atual foram monitorados, mas parecem não ter pressionado muito as taxas futuras nesta sexta, avalia André Muller, economista-chefe da AZ Quest. "O risco político com possíveis retaliações dos EUA ao julgamento não é o fator mais relevante hoje. Tanto que o câmbio performou muito bem. Já o impacto das pesquisas pode ter sido marginal e maior em outros mercados", disse. Para Muller, a curva local seguiu o contexto de piora nos mercados de renda fixa de países desenvolvidos.

Após uma sequência de perdas, os rendimentos dos Treasuries subiram nesta sexta, em movimento de correção. Os agentes seguem esperando corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com evidências reforçadas nesta semana de distensão do mercado de trabalho e perda de ímpeto da demanda do consumidor, mas há dúvidas sobre o grau de desaquecimento da economia.

"Há uma deterioração relevante nos dados de emprego, mas observando outros dados da economia, a desaceleração parece estar ocorrendo de maneira mais difusa. Parece que está se buscando algum equilíbrio antes das decisões que vão dar sinais mais claros, tanto aqui quanto lá fora", diz em referência à próxima quarta-feira, quando tanto o Fed como o Banco Central brasileiro vão definir juros.

Por aqui, publicada mais cedo pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) veio praticamente em linha com o previsto, ao mostrar alta de 0,3% do setor entre junho e julho, feitos os ajustes sazonais, minimizando pressão sobre as taxas futuras curtas. A mediana do Projeções Broadcast apontava aumento de 0,4%. "Os serviços prestados às famílias até vieram mais fracos do que esperávamos, mas não foi um dado desastroso. Veio em linha com o comportamento mais recente dos indicadores, apontando desaceleração do consumo das famílias", diz o economista-chefe da AZ Quest.

Na próxima semana, além das decisões de política monetária nos EUA e no Brasil, o mercado também ficará atento ao Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a julho. O dado, que funciona como um termômetro mensal do PIB, será divulgado na segunda. Na terça-feira, sai a taxa de desocupação do mesmo mês. O mercado de trabalho vem sendo constantemente destacado pelo BC como foco de resiliência da economia.