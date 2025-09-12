Temor com EUA após condenção de Bolsonaro e cautela externa impedem alta do Ibovespa

"O mercado abriu de maneira cautelosa porque teme uma nova rodada de sanções vindas do presidente Donald Trump, com a ampliação da lei Magnitsky e o aumento das tarifas", ressalta em nota Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora.

O petróleo é contraponto e atenuar o recuo do Índice Bovespa. As cotações futuras da commodity avançam cerca de 1,50% depois que o Reino Unido anunciou novas sanções à Rússia. As ações do setor de óleo reagem com ganhos. Petrobras avançava 0,64% (PN) e 0,76% (ON), por volta das 11 horas. PetroReconcavo subia 1,08%.

Apesar da queda de 0,07% do minério de ferro em Dalian, na China, avançou 0,40% em Cingapura. Desta forma, os papéis da Vale subiam, ainda com investidores digerindo o anúncio de que a empresa recebeu do Ibama a licença de operação para as atividades relacionadas à mina do Projeto Serra Sul +20 Mtpa e dianet da retirada das tarifas americanas para ferro-níquel. Também houve retirada das tarifas dos EUA para o setor de celulose. Contudo, Suzano caía 0,33%.

Nesta sexta, foi divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O volume de serviços prestados subiu 0,3% em julho ante junho. O resultado superou a mediana de 0,4% encontrada em pesquisa Projeções Broadcast. Na comparação com o sétimo mês do ano passado, houve expansão de 2,8%, taxa igual à mediana das expectativas. O IBGE ainda revisou o desempenho do volume de serviços relativo a junho na comparação com maio, de alta de 0,3% para elevação de 0,4%.

O crescimento no volume de serviços prestados fica no foco, podendo dificultar apostas de recuo da Selic à frente, não no Comitê de Política Monetária (Copom). Para a decisão na quarta-feira que vem, espera-se manutenção do juro básico em 15% ao ano. No mesmo dia, sairá a definição das taxas norte-americanas pelo Federal Reserve (Fed). Por lá, a expectativa majoritária é de recuo.

Ontem, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado e mais quatro crimes após as eleições de 2022. Foi a primeira condenação de um ex-presidente e oficiais do alto escalão das Forças Armadas por atentar contra a democracia no Brasil. As defesas de Bolsonaro e dos outros sete condenados vão recorrer da decisão. O Supremo também declarou a inelegibilidade dos oito réus por oito anos.