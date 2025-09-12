Tether revela nova stablecoin lastreada em dólar e contrata aliado de Trump

A corrida das stablecoins esquentou nesta sexta-feira após a Tether revelar um token planejado, regulado nos EUA e lastreado em dólar chamado USA. A empresa também nomeou o ex-oficial do governo Trump, Bo Hines, como CEO do USA.

A Tether já emite o USDT, que é o maior token lastreado em dólar do mundo, com uma capitalização de mercado de quase US$ 170 bilhões. Ao contrário do USDT, o USA terá um emissor nos EUA e será projetado para cumprir a nova legislação federal que regula as stablecoins, disse a empresa. Não ficou imediatamente claro quando o token será emitido pela primeira vez.

Stablecoins são um tipo de criptomoeda, atreladas a ativos como o dólar e respaldadas por reservas como títulos do Tesouro. O Genius Act, que o presidente americano, Donald Trump, sancionou em julho, estabelece um quadro regulatório para as moedas, abrindo caminho para que mais instituições as utilizem.