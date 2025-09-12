Trump diz que cortes de juros e tarifas recíprocas são necessários para 'prosperidade' dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já deveria ter retomado a flexibilização das taxas de juros no país e também voltou a reiterar críticas ao presidente do BC dos EUA, Jerome Powell. As declarações foram feitas em entrevista na manhã desta sexta-feira, 12, ao programa Fox & Friends, da Fox News.

"Powell está pelo menos um ano atrasado em cortes de juros. Imagine como a economia estaria ainda melhor, se ele já tivesse começado", disse o presidente dos Estados Unidos.

Trump argumentou que a inflação no país está baixa, elogiou os novos recordes do mercado acionário e defendeu que o sucesso da economia está relacionado às suas políticas tarifárias. "Elas corrigiram injustiças, mas agora estão na Suprema Corte e temos que vencer esse caso", afirmou.