Luiz Marinho: juros devem levar geração de empregos em 2025 a ficar abaixo de 2024

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a taxa de juros no Brasil deve levar a geração de empregos em 2025 a ficar abaixo do registrado em 2024, quando o saldo de empregos formais ficou em 1,7 milhão, acima do registrado em 2023 (1,4 milhão). Segundo ele, "não tem outra atribuição" ao resultado que deverá vir neste ano. Marinho adiantou que a projeção "otimista" para o ano corrente é de um saldo de cerca de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada.

O mercado espera que a taxa Selic se mantenha em 15,0% até o fim do ano. "Todo mundo irresponsável espera essa taxa até o final do ano", rebateu Marinho, dizendo que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central não precisava ter feito a última elevação nos juros, na reunião de junho. "Esse timing foi desnecessário. Quando fez o último [ajuste], já poderia estar andando de lado. E já poderia ter iniciado a redução. Paciência, não fizeram".

Sobre o fato de indicados pelo presidente Lula serem hoje maioria na diretoria do BC, Marinho disse: "É indicado, mas tem autonomia. Não é autonomia que todo mundo pede?"