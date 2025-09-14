Cientista ganhador do Nobel aponta qual deve ser a habilidade crucial para a nova geração

O neurocientista e ex-prodígio do xadrez disse que a inteligência artificial geral - máquinas tão amplamente inteligentes quanto os humanos, ou que podem fazer muitas tarefas tão bem quanto as pessoas - pode chegar dentro de uma década.

Isso, de acordo com ele, trará avanços dramáticos e um possível futuro de "abundância radical", apesar dos riscos reconhecidos.

Hassabis enfatizou a necessidade de "meta-habilidades", como entender como aprender e otimizar a abordagem de uma pessoa para novos assuntos, ao lado de disciplinas tradicionais como Matemática, Ciências e Humanidades.

"Uma coisa que saberemos com certeza é que você terá de aprender continuamente... ao longo de sua carreira", disse ele.

O co-fundador da DeepMind, que estabeleceu o laboratório de pesquisa em Londres em 2010 antes de o Google adquiri-lo quatro anos depois, compartilhou o Prêmio Nobel de Química de 2024 por desenvolver sistemas de IA que preveem com precisão o dobramento de proteínas - um avanço para a Medicina e o desenvolvimento de novos remédios.

O primeiro-ministro do país europeu, Kyriakos Mitsotakis, se juntou a Hassabis - cujo pai é cipriota grego - no evento em Atenas após discutirem maneiras de expandir o uso da IA em serviços governamentais.