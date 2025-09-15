Atacado relata escassez de mão de obra qualificada, diz estudo da FecomercioSP

O setor atacadista relata dificuldades tanto para encontrar quanto para reter profissionais e aponta pressões sobre custos de pessoal diante do quadro de falta de mão de obra qualificada. A situação é retratada por um estudo realizado pela FecomercioSP, entidade que representa empresas de comércio, serviços e turismo do Estado de São Paulo.

O registro tímido na geração de vagas em áreas de alta tecnologia (254 postos em junho) é visto como um reflexo direto da escassez de profissionais especializados no setor. "O pleno emprego é uma conquista para o País, mas, para o empresário atacadista, tornou-se também uma batalha diária encontrar e reter bons profissionais. O capital humano virou o grande diferencial competitivo", comenta Ronaldo Taboada, presidente do Conselho do Comércio Atacadista (CCA), um dos colegiados da FecomercioSP.

A dificuldade em manter trabalhadores é outro problema citado. O tempo médio de permanência no emprego em empresas do atacado paulista, que dez anos atrás girava ao redor de 28 meses, hoje está em 26 meses. Em três setores - produtos farmacêuticos, produtos alimentícios, bebidas e fumo, e matérias-primas agrícolas e animais vivos -, os funcionários não chegam a completar dois anos numa mesma companhia.