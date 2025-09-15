Balança comercial tem superávit de US$ 1,324 bilhão na 2ª semana de setembro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,324 bilhão na segunda semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 15, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,935 bilhões e importações de US$ 5,611 bilhões.

No ano, de janeiro a setembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 44,572 bilhões - uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2024, quando o superávit foi de US$ 58,702 bilhões.

O superávit do acumulado de 2025 é resultado de US$ 240,847 bilhões em exportações e US$ 196,274 bilhões em importações.