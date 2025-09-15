Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com queda em Xangai após dados e recorde em Seul

Por outro lado, o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,36%, a 2.471,43 pontos.

Em Seul, o Kospi subiu 0,35%, ao patamar inédito de 3.407,31 pontos, no 10º pregão consecutivo de ganhos, após o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, abandonar planos de elevar impostos sobre ganhos de capital de grandes acionistas. O atual limite para taxação foi mantido em 5 bilhões de wons.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve modesto ganho de 0,22% em Hong Kong, a 26.446,56 pontos, enquanto o Taiex recuou 0,46% em Taiwan, a 25.357,16 pontos. No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado.

A questão comercial também voltou ao radar. Ontem (14), delegações dos EUA e da China iniciaram uma quarta rodada de negociações tarifárias em Madri, visto que a atual trégua entre as duas maiores economias do mundo chega ao fim em novembro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho após duas sessões positivas, com baixa de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.853,00 pontos.

