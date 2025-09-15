Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com expectativa de corte de juros pelo Fed nos EUA

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 15, enquanto investidores seguem com expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na decisão de política monetária da quarta-feira nos Estados Unidos. Em Londres, o mercado também aguarda a definição das novas taxas após a reunião do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira.

Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,15%, a 23.733,75 pontos. Em Paris, o CAC 40 registrou alta de 0,92%, a 7.896,93 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,14%, aos 43.053,72 pontos. O IBEX35, em Madrid, apontou alta de 0,61%, aos 15.400,90 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI20 avançou 0,24%, aos 7.766,91 pontos. Já na contramão, o FTSE 100 da Bolsa de Londres caiu 0,07%, a 9.277,03 pontos, também com expectativas para a visita de Donald Trump ao país nesta semana. As cotações são preliminares.

O UBS Wealth Management observa que o mercado acionário europeu pode recuar se Fed soar mais duro, mas se reduzir juros e sinalizar que mais afrouxamento está por vir, é esperado um rali amplo nos mercados. "Só porque as ações estão em máximas históricas não significa que uma correção seja iminente", pontua.