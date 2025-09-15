Bolsas da Europa sobem, impulsionadas por ações financeiras, em semana de decisão do Fed

Em Zurique, o UBS registrava alta de 1,5% no horário acima, após relatos está de que o gigante bancário suíço está considerando se transferir para os EUA em resposta a propostas do governo da Suíça de impor onerosas novas exigências de capital.

Já em Paris, os bancos franceses BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale avançavam entre 1,5% e 2,3%, aparentemente ignorando o rebaixamento da nota de crédito da França pela Fitch, de AA- para A+, na sexta-feira (12).

Grandes BCs definem taxas de juros nesta semana, mas a grande expectativa é em relação ao Fed, que deve cortar os juros básicos dos EUA pela primeira vez neste ano, na quarta-feira (17). O Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão (BoJ) também farão anúncios de juros nos próximos dias.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,99% e a de Frankfurt avançava 0,27%, enquanto a de Londres caía 0,02%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,85%, 0,55% e 0,27%.

