China acusa Nvidia de violar lei antitruste após investigação preliminar

A gigante americana de chips Nvidia voltou a ser alvo de inspeções antitruste na China, justamente quando altos funcionários de ambos os países se reúnem para mais uma rodada de negociações tarifárias.

O regulador antitruste da China disse nesta segunda-feira (15) que uma investigação preliminar apontou que a Nvidia violou a lei anticoncorrencial do país. O regulador, conhecido como SAMR (pela sigla em inglês), não esclareceu se punirá a empresa, limitando-se apenas a informar que conduzirá investigações adicionais.

Às 7h26 (de Brasília), a ação da Nvidia caía 2,6% no pré-mercado de Nova York.