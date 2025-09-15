China admite cenário externo 'complexo e severo' após dados econômicos fracos

O porta-voz da Administração Nacional de Estatísticas da China (NBS) Fu Linghui afirmou, nesta segunda-feira, 15, que a economia chinesa manteve resiliência em agosto, mas enfrenta um quadro de incertezas. Em coletiva de imprensa sobre dados econômicos do mês, ele destacou que o ambiente externo é "complexo e severo, com muitos fatores instáveis e incertos" e reconheceu que parte das empresas chinesas enfrenta dificuldades de operação.

Segundo o porta-voz, a dificuldade das empresas ocorre porque "no mercado interno, a oferta é forte, mas a demanda é fraca".

Ele também apontou que o consumo e os preços seguem como prioridades. "É preciso fortalecer as políticas para expandir a demanda doméstica, estimular o consumo e promover a recuperação razoável dos preços", disse, acrescentando que medidas de estímulo já mostram efeitos, como nas vendas de eletrodomésticos e veículos elétricos.