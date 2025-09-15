Dólar à vista abre em queda em semana decisiva para juros nos EUA

O dólar à vista iniciou esta segunda-feira (15) em ligeira queda de 0,06%, cotado a R$ 5,3491, mas logo intensificou a queda acompanhando o movimento global, dentro do patamar de R$ 5,33. A expectativa do primeiro corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) deste ano na quarta-feira, 17, impacta o mercado internacional.

A agenda externa dos próximos dias está carregada. Além do Fed, os bancos centrais do Japão, China, África do Sul e Canadá decidem sobre juros. No radar também estão as negociações comerciais entre EUA e China após nova rodada em Madri, enquanto o presidente americano Donald Trump mantém pressão sobre o Fed e voltou a pedir a demissão da diretora Lisa Cook.

No Brasil, o foco está na repercussão do boletim Focus, com o mercado esperando um pouco mais de alívio da inflação em 2025, e na divulgação do IBC-Br de julho, que caiu 0,53% em julho, na comparação com junho e na série com ajuste sazonal. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma queda de 0,30%. As estimativas do mercado iam de baixa de 0,80% a alta de 0,90%.