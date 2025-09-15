Em alta de 0,9%, Ibovespa volta a quebrar recorde durante sessão e encerramento

"No decorrer do caminho, quanto mais se teve clareza de que o Federal Reserve cortaria juros, o mundo começou a se animar, e foi simplesmente tomando risco", diz Alison Correia, analista e sócio-fundador da Dom Investimentos, mencionando também melhora na perspectiva do mercado doméstico para fatores como inflação e câmbio. Ele observa que, além de a estimativa para o IPCA no ano ter recuado de 4,85% para 4,83%, a do dólar passou de R$ 5,55 para R$ 5,50.

Por outro lado, Correia aponta que o IBC-Br divulgado nesta segunda-feira - índice de atividade do BC, considerado uma 'proxy' para o PIB - caiu 0,53% em julho, na margem, em leitura pior do que antecipava o mercado para o mês.

Além da decisão do Fed, na próxima quarta-feira, o Copom deve manter a Selic em 15% ao ano. Mas a redução das taxas de juros nos EUA neste começo de fim de ano acende a luz para que os juros do Brasil venham a cair, ante a melhora das projeções de mercado para a inflação doméstica, pelo IPCA: não apenas em 2025 e 2026, como no horizonte relevante da política monetária - ou seja, chegando agora, também, a 2027, conforme o Boletim Focus desta semana.

Assim, desde 29 de agosto, com a melhora da perspectiva global e doméstica, o índice da B3 voltou a renovar máximas de fechamento nas sessões de 5 de setembro (142.640,14 pontos), 11 de setembro (143.150,84) e, agora, em 15 de setembro, aproximando-se pela primeira vez, em encerramento, da casa de 144 mil.

Destaque da agenda doméstica nesta abertura de semana de Fed e Copom, a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,45% para 4,43% no Boletim Focus desta manhã. Para 2025, caiu de 4,85% para 4,83%, ainda acima do teto da meta (4,50%). Já a estimativa para a inflação de 2027 passou de 3,93% para 3,90%.

"Pela primeira vez, vimos a projeção da Selic caindo para 2026 - de 12,50% para 12,38% ao ano - e IPCA cedendo em 2027 3,93% para 3,90%, que é o horizonte relevante de política monetária, em semana de super-quarta", diz Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. Para 2025, a projeção para a Selic seguiu em 15% ao ano, estimativa também esperada para a decisão do Copom na Quarta-feira.