EUA iniciam processo que pode expandir lista de derivados de aço e alumínio sujeitos a tarifas

O documento lembra que, em fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, editou proclamações que ajustaram as importações de alumínio e aço, impondo tarifas também a alguns produtos derivados. Essas medidas determinaram que o secretário de Comércio, Howard Lutnick, criasse um mecanismo para avaliar se novos itens derivados poderiam ser incluídos nesse regime.

De acordo com o BIS, o processo foi detalhado em uma regra provisória publicada em maio de 2025, que estabeleceu três períodos anuais de duas semanas (em janeiro, maio e setembro) para apresentação de pedidos. As solicitações aceitas serão submetidas depois a um período de comentários públicos, antes da decisão final do governo.

O texto destaca ainda que todos os pedidos devem ser enviados por e-mail ao programa de base industrial de defesa do Departamento de Comércio. Após análise e comentários, o BIS decidirá se os produtos serão ou não incluídos no escopo das tarifas.

O aviso, disponível no Federal Register, o diário oficial dos EUA, será publicado oficialmente nesta quarta-feira e faz parte da política americana de controle sobre importações de metais considerados estratégicos para a segurança nacional.