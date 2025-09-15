Exportação de cafés especiais do Brasil aos EUA despenca com tarifaço de Trump

A exportação brasileira de café especial aos Estados Unidos despencou no mês de agosto, após a entrada em vigência do tarifaço de 50% imposto pelo governo norte-americano de Donald Trump sobre o produto a ser exportado aos EUA. O Brasil remeteu no mês passado 21.679 sacas de 60 kg desses cafés diferenciados aos norte-americanos, representando queda de 79,5% na comparação com o mesmo mês de 2024 e de 69,6% ante julho deste ano, informou a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), com base em dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Os EUA lideraram o ranking mensal deste ano como principais importadores dos cafés especiais brasileiros até agosto, tanto que ainda são o maior destino do produto no acumulado de 2025. Entretanto, no mês passado, os norte-americanos desceram ao sexto lugar na tabela, atrás de Holanda, com 62.004 sacas; Alemanha, com 50.463 sacas; Bélgica, com 46.931 sacas; Itália, com 39.905 sacas; e Suécia, com 29.313 sacas.

"Muitos contratos que haviam sido assinados vêm sendo suspensos, cancelados ou adiados, a pedido dos importadores americanos, uma vez que a taxação de 50% sobre os cafés especiais brasileiros torna praticamente inviável a realização desses negócios, por causa dos preços extremamente elevados, o que justifica essa queda expressiva no desempenho das exportações aos Estados Unidos", disse em nota a presidente da BSCA, Carmem Lucia Chaves de Brito, a Ucha.